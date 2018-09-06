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06 Eylül 2018 16:09

Tekirdağ’da inek güzellik yarışması

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında "Holstein İnek" güzellik yarışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da inek güzellik yarışması

06 Eylül 2018 16:09


İnek güzellik yarışmasının yapılmasındaki amacın çiftçileri hayvan bakımı konusunda bilgilendirmek ve damızlık hayvan yetiştirme konusunda teşvik etmek olduğunu dile getiren, Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, “Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu inekler seçilerek bu yarışmaya geldi. İnekler 4 jüri tarafından değerlendirilecek. İneklerin burada damızlık özellikleri değerlendirilecek. Hayvanın meme, beden, ayak yapısı ve sütçülük özelliklerine bakılarak teknik bir değerlendirme yapılacak" şeklinde açıklamada bulundu.


Öte yandan, yarışmada birinci olan inek sahibi ile birlikte Almanya’da düzenlenecek olan bir tarım fuarına götürüleceği de kaydedildi.


Düzenlenen inek güzellik yarışmasının sonucunda, Süleymanpaşa’dan Ahmet Ere’in ineği 1’inci, Malkara ilçesinden Metin Erdoğan’ın ineği 2’nci, Süleymanpaşa’dan Yaşar İbiş’in yetiştirdiği inek ise 3’üncü olurken, yarışmada dereceye giren diğer yetiştiricilere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.




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