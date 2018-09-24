Tekirdağ'da iş yerlerinde yasa dışı bahis uygulaması

Tekirdağ'da polis, yasa dışı bahis oynatan iş şerlerine ve kişilere yönelik “Kırmızı Kart” isimli uygulama yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla il genelinde “Kırmızı Kart” isimli uygulama yapıldı. 28 ekip ve 78 personel ile yapılan uygulamalarda toplam 62 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada 574 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aranması olan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.