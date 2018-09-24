İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da iş yerlerinde yasa dışı bahis uygulaması

Tekirdağ’da polis, yasa dışı bahis oynatan iş şerlerine ve kişilere yönelik “Kırmızı Kart” isimli uygulama yaptı.

Tekirdağ'da polis, yasa dışı bahis oynatan iş şerlerine ve kişilere yönelik “Kırmızı Kart” isimli uygulama yaptı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla il genelinde “Kırmızı Kart” isimli uygulama yapıldı. 28 ekip ve 78 personel ile yapılan uygulamalarda toplam 62 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada 574 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aranması olan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.