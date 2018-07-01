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01 Temmuz 2018 12:05

Tekirdağ’da Kabotaj Bayramı töreni

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92.

Tekirdağ’da Kabotaj Bayramı töreni

01 Temmuz 2018 12:05

yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gün boyu gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanacak.




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