Tekirdağ’da Kabotaj Bayramı töreni

yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gün boyu gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanacak.