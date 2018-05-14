Tekirdağ’da ‘Kadın’ temalı söyleşi ve imza günü

Yazar Mine Engin Tekay ve Ramis Çınar, Tarihi Beşevler Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen imza günü ve söyleşiye katıldı. Kadına karşı şiddet ve kadın sorunlarını işlediği “Sardunya Kokan Kadınlar” ve “Kadınım ve Katilimi Sevmiştim” adlı kitaplarıyla edebiyat dünyasında ses getiren Mine Engin Tekay, söyleşide yaşanmış olaylardan örnekler vererek, kadın sorunlarının toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kadın hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına destek veren Tekay, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Söylenmemiş Sözler, Elveda Rumeli, Aşk Hayat ve Arayış ile Ömrümün Dört Mevsimi adlı romanlarının yazarı Ramis Çınar ise, çocuk istismarı, kadın cinayeti, uyuşturucu bağımlılığı ve toplumsal adaletsizlik konularını işlediği “Kanadı Kırık Kelebekler” adlı 5’inci romanı hakkında bilgiler verdi. Çınar, konuşmasını Nazım Hikmet’in “Davet” adlı şiirini okuyarak bitirdi.

Konuşmaların ardından Mine Engin Tekay ve Ramis Çınar, Türkiye’de kadın cinayetlerinin sembolü haline gelen Özgecan Aslan’ın fotoğrafını katılımcılara takdim ederek, kadına karşı şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, iki yazara günün anısına çiçek takdim etti. Çınar ve Tekay, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşi ve imza gününde okurlarla bir araya gelmekten son derece memnun olduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür ettiler.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda kitapsever katıldı.