Tekirdağ’da kadınlar sahaya indi

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarının ücretsiz ’Bayan Futbol Yaz Okulu’ başladı. 13 Kasım Sentetik Futbol Sahasında düzenlenen ’Bayan Futbol Yaz Okulu’ çalışmaları alanında uzman antrenör Bekir Ali Eren eğitmenliğinde Salı ve Perşembe günleri saat 18.00-19.30 saatleri arasında devam ediyor.

Kadın futbolunun bilinirliğinin daha fazla artırılması, kulüp alt yapısına oyuncu havuzu oluşturulması ve 10-16 yaşları arasındaki kadın futbol yıldız adaylarının bu yaz okuluna beklenildiği belirtildi. Öte yandan kayıtların sezon boyunca devam edeceği öğrenildi.