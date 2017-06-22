Tekirdağ’da Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da İslam dünyasının en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar başta merkez ilçe olan Süleymanpaşa’da bulunan Eski Cami olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolup taştığı Kadir Gecesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlardan kimisi cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi.

Camide düzenlenen vaaz programında Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Kadir Gecesi’nin önemini anlatarak, bu gece duaları eksiltmemek gerektiğini, herkesin Kur’an-ı Kerim’i ve mealini okuması gerektiğini anlattı.

Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı.