Tekirdağ'da kaldırıma park etmek tarih oluyor

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üç noktada yapımı devam eden yeni nesil baskı beton kaldırımlar, vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Kaldırımlara monte edilen beton taşlar sayesinde kentte araçların kaldırımlara park edilmesi de tarih oluyor.

Sıcak asfalt ve beton asfalt çalışmalarını tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi, Yüzüncü Yıl Mahallesi Ekrem Tanti ve Uğur Mumcu caddeleri, Namık Kemal Mahallesi TOKİ Konutları çevresini yeni nesil beton baskı yöntemi ile kaldırıma kavuşturdu. Kaldırımlara monte edilen beton taşlar sayesinde araçların kaldırımlara park etmesi de tarih oluyor.

Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Bir şehirde en önemli unsurlardan bir tanesi de yaya önceliğidir. Yayanın rahatça yürüyebileceği kaldırımlar olmalıdır. Süleymanpaşa Belediyesi 4,5 yıllık bir belediye ve bu 4,5 yılın bugüne kadar olan kısmında altyapı çalışmaları 650 kilometre altyapı boru döşendi, yağmur suyu kanalizasyon ve içme suyu olmak üzere. Diğer altyapı kurumları çalıştı ve onlardan teslim aldığımız yolları süratle üstlerini tamamlama noktasına geldik. Artık sıra iddiamızı ispata gelmişti, o da yaya kaldırımlarında şu anda örneğini yaptığımız yaya kaldırımları, baskı beton demir üzerine yani arasında ot çıkmayacak, herhangi bir şekilde çökmeye maruz kalmayacak, hiçbir şekilde taşıtların kaldırımlara tecavüz edemeyeceği, yayaların rahatlıkla hareket edebileceği bir format geliştiriyoruz” dedi.

“Önemli bir kaldırım hamlesi olacak”

Bu kaldırımları bütün şehre yaygınlaştıracaklarını aktaran Başkan Eşkinat, “Önümüzdeki süreç önemli bir kaldırım hamlesi olacak bu şehirde ve bu şehrin önceliğinin yayalar olduğunu böylece ispatlamış olacağız. Gerçekten de araçlar bizim için çok önemli ama bir şehrin temel özelliği yayaların rahat rahat seyahat edebileceği alanlardır. Biraz önce söylediğim gibi hem yapı olarak sağlamlığı, estetikliği, bunun yanında araçların herhangi bir şekilde park etmelerinin ortadan kalktığı, engellilerin rahat rahat hareket edebildiği çağdaş kaldırımları Tekirdağ Süleymanpaşa'ya kazandırıyoruz” diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yeni nesil baskı beton kaldırımları inceleyerek mahalleden ayrıldı.