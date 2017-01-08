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08 Ocak 2017 16:36

Tekirdağ’da kapalı yol bulunmuyor

Tekirdağ’da kapalı yol bulunmuyor

08 Ocak 2017 16:36

Meteorolojik uyarıları dikkate alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kriz masası her ihbarı değerlendirerek köy ve mahalle yollarını açıyor.
2 bin 17 kilometrelik şehir içi ve mahalle yollarında vatandaşların merkeze ulaşımları sağlanıyor. Kapalı yol bulunmamakla birlikte sıcaklığın eksi 16 derecelerde olduğu yüksek kesimlerde de yolların kapanmaması için 11 ilçe ve 13 ayrı noktada gerekli makine ve ekipmanlarla 200’e yakın personelle çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Ekiplerin 7/24 hazır olduğunu ve her gelen ihbar değerlendirildiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ’da uzun yıllardan beri ilk kez bu kadar yoğun bir kar yağışı görüldü. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırarak karla mücadele kriz masasını oluşturduk. Cuma günü saat 14.00’ten itibaren ilimizi etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirerek müdahalelere başladı. Öncelikle ana arterleri açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattık. Şu an itibarıyla kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Ancak yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde sıcaklık merkezden 5-6 derece daha düşük olduğu için tuzlama çalışmaları yeterli sonuç vermiyor. Bu bölgelerimizde greyderlerimizle yolları açarak ulaşımı sağlıyoruz. Büyükşehir ekipleri dışında tüm ilçe belediyelerimizce de bu çalışmalar aralıksız devam ettiriliyor. Vatandaşlarımız acil durumlarda 0 850 459 09 09 numaralı kar ve mücadele ihbar hattını 24 saat arayabilirler” dedi.
Başkan Albayrak, ayrıca vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve kişisel önlemlerini almalarını gerektiğini söyledi.



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