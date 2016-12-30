Tekirdağ’da yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda virajı alamayan tır yan yattı. Tır şoförü yaralanırken, yolda kazaların meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.Ö. hakimiyetindeki 34 FL 9910 plakalı tır, kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla buzlanan yolda virajı alamayınca devrildi. Kazada tır şoförü Ş.Ö. yaralandı. Tırın yan yattığını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ö.’ya müdahalede bulunarak hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise, kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı. Yan yatan Tır, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.



Kar trafiği olumsuz etkiledi

Öte yandan trafik polisleri, yoğun kar yağışından dolayı yollarda görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma tehlikesine karşı sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücüler, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye indiği ve buzlanmaların meydana geldiği yollarda zor anlar yaşadı.

Ayrıca kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, kar küreme araçları da kazaların meydana gelmemesi için yolda temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.