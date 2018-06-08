Tekirdağ’da karne heyecanı

Tekirdağ’da resmi ve özel 530 okulda eğitim gören yaklaşık 180 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 50. Yıl Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Yarınları bilgi ve değerler kuşanmış öğrencilerimizin omuzlarında yükselteceğiz"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan öğretmenleri tebrik ederek, "Biz inanıyoruz ki ilmin yanına irfanı da ekleyen fedakar öğretmenlerimizin emeği velilerimizin desteğiyle yarınları bilgi ve değerler kuşanmış öğrencilerimizin omuzlarında yükselteceğiz. Değerli öğretmen arkadaşlarım eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gösterdiğiniz gayretiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

"En değerli yatırım insana yapılan yatırımdır"

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak eğitime verdikleri desteğe vurgu yaparak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 yılını bitirmiş durumdadır. 4 yıl boyunca yeni kurulmuş bir Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli yatırımlarından bir kısmını da eğitim camiamıza harcadık. Çünkü en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz de 11 ilçemize 11 ilköğretim okulu kazandırarak bunların hepsini Milli Eğitim’e teslim ettik. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Bununla kalmadık ayrıca yüze yakın okulumuzun her türlü bakım, onarım, mantolama sistemi, içme suyu depoları hattının yenilenmesini de gerçekleştirdik" ifadelerini kaydetti.

"Bugün hepimiz kendi karnemizi alıyoruz"

Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin karnelerin sadece öğrenciler için dağıtılmadığını belirterek, "Bugün yaklaşık olarak 8 aylık bir emeğimizin sonucu olarak karnelerimizi alıyoruz. Hep beraber diyorum. Bir şeyi düzeltmemiz lazım. Bugün çocuklarımızın karnesini vermiyoruz. Bugün hepimiz kendi karnemizi alıyoruz. Lütfen bu konuya böyle yaklaşmak gerektiğini size de hatırlatmış olayım. Bugün aldığımız karneler üç paydaşın karnesi. Bir tarafında öğrencilerimiz var, öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alıyorlar. Bir tarafında bakanlık olarak biz ve öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar da bir yıl içerisinde öğretmeleri gereken, yapmaları gereken şeyin ne kadarını yaptığını görmüş olacaklar. Öğrencilerimizi notları aynı zamanda öğretmenlerimizin de o müfredatı çocuklara ne kadar hangi oranda verebildiğinin bir göstergesidir. Biz de kendi karnemizi almış oluruz. Eğitim-öğretim süreci sadece öğretmen ve öğrenci ile yürüyecek bir süreç değil. Velilerinde de ciddi bir şekilde anne baba olarak içerisinde olmaları gereken bir süreç. Bu yüzden biz bütün Türkiye çapında büyük bir aileyiz. Okullarda 18 milyon öğrencimiz var. Onlara ders anlatan, eğitim veren bir milyon öğretmenimiz var ama onların daha iyi eğitim öğretim şartlarında eğitim almalarını için çalışan 80 milyon insanımız var. Dolayısıyla hep beraber sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız" diye konuştu.

Son olarak Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan söz alarak, "İnşallah bundan sonraki yıllarda da yine hep birlikte ülkemizin geleceğinin teminatı olan nesillerimize en iyi şekilde iyi yetiştirmek için öğretmenlerimizle idarecilerimiz ve milli eğitim camiası olarak tüm idareciler ile birlikte katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilere karneleri dağıtıldı

Konuşmaların ardından tören öğrencilerin düzenlediği müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Gösterilerin ardından Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak öğrencilere karne dağıttı.