Tekirdağ’da kaza yapan trenin vagonları kaldırılıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından, devrilen vagonlar kaldırılmaya başlandı.
Haydarpaşa’dan getirilen 150 tonluk vinçle kaldırılan vagonlar çekici trenlere yüklenerek Çorlu istasyonuna getiriliyor. Trenlerin tırlara aktarılarak karayoluyla Tekirdağ’dan götürüleceği belirtildi.
Kaza yerinde bulunan 5 vagondan 3’ünün kaldırıldığı, kalan 2 vagonu kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.