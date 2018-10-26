Tekirdağ'da KBRN eğitimi

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından AFAD Tekirdağ müdürlüğünde görev yapan Arama Kurtarma Teknisyenlerine ve Yerel Düzey KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Hizmet Grubunda görevli personellere KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta eğitimi verildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara ilk olarak temel KBRN bilgileri verildi. Eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı alınacak tedbirler ve şüpheli posta/paket tespiti halinde yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.