Tekirdağ'da kedi kurtarama operasyonu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde dereye düşen bir kedinin kurtarılması için yapılan çalışmalarına katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, dereye düşen kedi için gece saat 02.30'da Başkan Kadir Albayrak'ı arayarak yardım istedi. Gençlerin bu çağrısına kulak veren Başkan Albayrak, TESKİ ve itfaiye ekiplerinin başlattığı kurtarma çalışmasını gençlerle birlikte yerinde inceledi. Dereye düşen kedi TESKİ ve itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile kurtarıldı. Daha sonra battaniye ile sarılan kedi koruma altına alındı.

“Arayan gençlerimizin çağrısına uyup yanlarına koştuk”

Olay sonrasında bir açıklama yapan Başkan Albayrak, “Değirmenaltı Mahallemizde, dereye düşen yavru kedinin kurtarılması için gece saat 02.30'da bizleri arayan gençlerimizin çağrısına uyup yanlarına koştuk. İtfaiye ve TESKİ ekiplerimizin de katılımıyla hep birlikte küçük kediyi kurtardık ve ardından gençlerimizle hatıra fotoğrafı çektirdik. Sağduyuları ve ilgileri için gençlerimize teşekkür ederim” dedi.