Tekirdağ’da kıraathaneler gençler sayesinde aslına dönüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından kıraathanelerde kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda gençler Tekirdağ’n Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi kıraathanesine giderek, kitap okuma farkındalık çalışması yaptı. Dağıtılan kitaplar mahalle sakinleri ve çocuklar tarafından okundu.

Tekirdağ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ümit Kuhram, çalışmalar hakkında bilgi vererek "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesinde amaç, çocuklara ve büyüklere kitap okuma alışkanlığı oluşturmaktır. Bu bağlamda, özelikle büyüklerin yoğun zaman geçirdikleri kıraathanelerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kıraathaneleri kitap okuma yerlerine dönüştürmek hayalimizdir" dedi.

Tekirdağ Gençlik Merkezi üyeleri, proje kapsamında gittikleri kıraathanelerde kitap okuyarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.