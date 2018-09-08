Tekirdağ’da Kıraç rüzgârı esti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Kıraç, konserlerinde sahne şovları, kostümü, dansları ve şarkılarıyla dinleyenlerini kendine hayran bıraktı. Vatandaşların coşkusuna ortak olan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bir salkım üzüm alarak şarkıcı Kıraç’ın yanına giderek üzüm ikramında bulundu. Üzümün tadına bakan Kıraç, üzümün çok güzel olduğunu ifade etti. Başkan Eşkinat ise Kıraç’a konser verdiğinden dolayı teşekkür ederek, Süleymanpaşa’ya çok yakıştığını belirtti.

Kıraç, sevilen şarkılarını söylerken çok küçük bir hayranını sahneye alarak, dans edip gönlünü de almayı ihmal etmedi. Kıraç son olarak en çok bilinen parçası ‘Eşşeği saldım çayıra’ ile sahneye veda etti. Yaklaşık iki saat sahnede rüzgârını estiren Kıraç, Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı.