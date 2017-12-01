Tekirdağ’da kısa dönem askerler yemin etti

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Süleymanpaşa İsmen İnönü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yemin törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, askerlerin aileleri ve Tekirdağlı vatandaşlar katıldı.

Acemi eğitimini tamamlayan kısa dönem 115 askerin yemin töreni, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Tekirdağ İl Jandarma Yarbay Uğur Evcim, "4 hafta önce bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarınız temel askerlik eğitimini tamamlamış olarak ettikleri yeminle vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu ki sizlere böyle yiğitler yetiştirdiniz, ne mutlu ki sizlere asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki sizler bugün asker anası, asker babası, asker eşi, asker kardeşi olmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyorsunuz. Bin bir güçlükle yetiştirdiğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizimde evlatlarımız olmuşlardır" dedi.

Konuşmanın ardından kısa dönem erler, Türk bayrağı üzerindeki silahlara ellerini koyarak ant içti. Eğitiminde başarılı üç askere Vali Ceylan’ın hediyelerinin verilmesiyle devam eden tören, Jandarma Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.