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Tekirdağ'da kıyı ve plajlar temizleniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, büyük önem verdiği ve çalışmaları sonucunda Uluslararası Mavi Bayrak ödülü kazandırdığı kıyı ve plajların temizliği için çalışmalarını sürdürüyor.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde periyodik olarak gerçekleştirilen plaj ve kıyı temizliğinin daha kaliteli, ekonomik ve hızlı yapılabilmesi için yosun toplama makinesini hizmete aldı. Özel bir şirket tarafından geliştirilerek, patenti alınan yosun temizleme makinesinin kullanımının ileriki günlerde Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki tüm kıyı ve plajlarında gerçekleştirileceği kaydedildi.



Kıyı ve plaj temizliğinde yeni dönem


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tekirdağ'ın Türkiye'de Mavi Bayrak ödülüne sahip sayılı büyükşehirler arasında olduğu belirtilerek, "Bünyemize kazandırdığımız yosun toplama makinesi ile büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz kıyı ve plaj temizliği çalışmalarımızı insan gücünden tasarruf ederek ve teknolojik imkanları da kullanarak yürüteceğiz" denildi.

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