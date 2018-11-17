Tekirdağ'da koç dağıtıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Hayvancılığı Geliştirme Projesi çerçevesinde yürütülen, "2018 Yılı Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında koç dağıtıldı.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Erhan Karahan ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, Tekirdağ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Tolluca ve Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca konuşma yaparak Tekirdağ'da yürütülen proje hakkında bilgi verdi.

TBMM. Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop da projenin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Vali Yıldırım "Tarım Bakanlığımız ciddi bir proje geliştirmiş ve uygulamaya koymuş. Yüzde 60 hibeli 95 adet koçu üreticilerimize dağıtacağız. Et, süt ve yavru da verimliliği arttırmayı planlıyoruz. Verimlilik bugünün dünyasında çok önemli. Hayvan besliyoruz 7-8 kilo süt alıyoruz. Bazılarının geliştirdiği ırk 28 kilo süt alıyor. Verimlilik budur. Asıl gurur verici olan bu projede Karacabey'de yetiştirilen koçlar dağıtılacak. Projeye destek veren herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Program, konuşmaların ardından 95 üreticiye sertifikaları verilerek, koç dağıtımı ile son buldu.