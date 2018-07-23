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23 Temmuz 2018 17:12

Tekirdağ’da korkunç kaza: 3 ölü

Tekirdağ’da su tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da korkunç kaza: 3 ölü

23 Temmuz 2018 17:12


Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ girişinde meydana geldi. İddiaya göre Kumbaüğ Mahallesinden Tekirdağ istikametine giden R.E. yönetimindeki 41 AJ 276 plakalı su tankeri, Tekirdağ’dan Kumbağ istikametine giden Yuvuz Çolak idaresindeki 34 YR 9901 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurda yığına dönerken, çevredekiler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, otomobildeki Yavuz Çolak, Buse Nur G. ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekimleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.


Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından 3 arkadaşın cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri acı haberle yıkıldı. Kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.




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