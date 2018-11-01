Tekirdağ'da korkunç kaza

Tekirdağ'da kamyon devrilirken atlayan sürücü tonlarca buğday yüklü kasanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza Tekirdağ Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Çakar idaresindeki 10 TG 090 plakalı buğday yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada sürücü kamyonun altında kalırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirerek, kamyonun kasasının altında kalan vatandaşı kurtarmak için etrafa saçılan buğday çuvallarını çekmeye çalıştı.

Devrilme esnasında atladı tonlarca buğday yüklü kasanın altında kaldı

Görgü tanıkları kamyonun devrilme anında sürücünün kapıyı açarak atlamaya çalıştığını, atladıktan sonrada tonlarca buğday yüklü kamyonun altında kaldığını öne sürdü. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri kamyon kasasının altında kalan Adem Çakar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayrabolu-Tekirdağ yolu trafiğe kapandı

Kazada kamyonda bulunan buğday çuvallarının yola saçılması nedeniyle Tekirdağ-Hayrabolu yolu uzun süre trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kamyonun altından çıkarılarak cenaze aracına bindirildikten sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.