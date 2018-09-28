Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını, iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Malkara Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında Yolköprü mevkiindeki tarlada anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak çevredeki iş yerleri ve GSM istasyonları için tehlike arz etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaklaşık 10 dönüm anızın yandığı olayda maddi hasarın meydana gelmediği belirtildi.