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22 Temmuz 2018 11:01

Tekirdağ’da KPSS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da KPSS heyecanı yaşanırken, bazı adaylar sınav yerine son anda yetişti.

Tekirdağ’da KPSS heyecanı

22 Temmuz 2018 11:01


Lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) Tekirdağ’da da yoğun katılım oldu. Adaylar sınavda ter dökerken, kimisi kardeşiyle, kimisi ise çocuklarıyla birlikte sınavdan çıkacak yakınlarını bekledi. Bazı aileler ise dua okuyarak çocuklarını bekledi. Sınav için uzun süredir ders çalışan adayların bazıları ise sınav alanına koşarak geldi. Kimi adaylar sınavın yapılacağı okullara son anda yetişti. Sınava girecekler üzerilerinde bulunan bozuk para gibi eşyaları kapıda bıraktı.


İki oturumdan oluşan KPSS’nin ilk oturumu sabah 10.00’da başladı. Öğleden sonraki oturum ise saat 14.30’da başlayacak.




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