Tekirdağ’da Kudüs protestosu

Memur-Sen öncülüğünde Süleymanpaşa ilçesindeki Tuğlalı Park’ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınarken, protesto gösterilerinde öldürülen Filistinlileri andı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Memur-Sen Tekirdağ İl Başkanı Ferruh Topuz "Bugün burada katil İsrail ve Amerika’yı lanetlemek Filistinli kardeşlerimize destek için toplandık. Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi aziz Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir" diye konuştu.

"ABD uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş"

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Topuz, "ABD bu girişimi ile Birleşmiş Milletler’in kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmıştır. Statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özellikle kaçınması gerekirken, üstelik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusunda son kararları ortadayken ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz, hukuksuz girişim Orta Doğu’da kan ve gözyaşını tırmandırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka amaca hizmet etmeyecektir. Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimiz onurlu davalarını savunurken İsrail’in katilleri tarafından şehit edilişlerini içimiz kan ağlayarak medyadan takip ederek görmekteyiz. İsrail’in şu ana kadar 70 Filistinli kardeşimizin şehadetini ve yüz binlerce masum kardeşimizin yaralanmasının ilişkin eylemlerini lanetliyoruz" dedi.