Tekirdağ’da kurban satış noktasında hazırlıklar tamamladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hayrabolu yolu üzerinde eski cephanelik mevkiinde bulunan kurban satış noktasında gerekli düzenleme ve çalışmalarını tamamladı. Kurban satış noktası vatandaşların alışverişlerini sorunsuz yapması için hazır hale getirildi.

Başvuru tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satış yeri tahsisi için başvurular 14 Ağustos 2018 Salı günü mesai saatleri içinde 09.00-17.00 yapılacaktır. Başvuru yapacakların Eskicami-Ortacami Mahallesi Yeni Çarşı Sokak No: 11 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre başvuru esnasında işletme belgesi, hayvan pasaportları, sevk belgesi, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet resim, yarım kapak pembe dosya gerekiyor.