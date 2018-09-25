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Tekirdağ'da kurumsal mükemmellik toplantıları

Tekirdağ’da Kurumsal Mükemmellik konulu toplantılar kapsamında, Dış Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Kurumsal Mükemmellik konulu toplantılar kapsamında, Dış Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.


Dış Değerlendirme Toplantısında; 2017 yılından itibaren devam eden EFQM Mükemmellik Modeli çalışmaları kapsamında KalDer denetçileri tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinin açılışı gerçekleşti.


Toplantı sonrasında konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kurulan bir büyükşehir belediyesi olmasına rağmen kurumsal mükemmellik konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, “Bu konuda emeği geçen tüm personeli kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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