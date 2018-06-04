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04 Haziran 2018 17:24

Tekirdağ’da Kurumsal Mükemmellik Toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurumsal Mükemmellik Modelini esas alan yönetim anlayışının yaygınlaştırılması ve başlatılacak iyileştirme projelerinin değerlendirilmesi amacıyla üst yöneticilerin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da Kurumsal Mükemmellik Toplantısı gerçekleştirildi

04 Haziran 2018 17:24


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları M. Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Fatih Ünsal ile daire başkanları ve şube müdürleri de yer aldı.


Kurumsal Mükemmellik Toplantısında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Mükemmellik Yolculuğunda Mevcut Durumu, 2018 yılı içinde planlanan çalışmaları, 2018 sonrasına yönelik Yol Haritası ve Kurumsal Mükemmellik Kurulunun yapılandırılması hakkındaki konular değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz konu hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.




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