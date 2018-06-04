Tekirdağ’da Kurumsal Mükemmellik Toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları M. Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Fatih Ünsal ile daire başkanları ve şube müdürleri de yer aldı.

Kurumsal Mükemmellik Toplantısında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Mükemmellik Yolculuğunda Mevcut Durumu, 2018 yılı içinde planlanan çalışmaları, 2018 sonrasına yönelik Yol Haritası ve Kurumsal Mükemmellik Kurulunun yapılandırılması hakkındaki konular değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz konu hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.