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26 Aralık 2017 10:11

Tekirdağ’da kuruyemişçilere denetim

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kuruyemiş satış noktalarına yönelik denetimleri sıklaştırarak, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin raflardan kaldırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Tekirdağ’da kuruyemişçilere denetim

26 Aralık 2017 10:11


Yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, kuruyemiş satışı yapan işletmeleri denetlerken, işletmelerde bulunan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra işletme hijyeni, ürünlerin uygun yerde muhafazası ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Ekipler esnafı bilgilendirerek özellikle son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin raflardan kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.


“Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz”


Vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin devam edeceğini belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Bu bağlamda yılbaşı öncesi yapılan denetimlerimiz hız kesmeden bu gün olduğu gibi yarın da aralıksız olarak devam edecektir” dedi.




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