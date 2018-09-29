Tekirdağ'da Liderlik Kampı Çalıştayı

Süleymanpaşa ilçesindeki Ramada Otel'de düzenlenen çalıştaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakyakent üyesi belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.

Başkan Kadir Albayrak burada yaptığı konuşmada kişinin hangi işi yaparsa yapsın en iyisini yapmaya gayret etmesi gerektiğini belirterek "Kurumsal mükemmellik yolunda eğitim çok önemli bir yerde duruyor. Ben liderlik Kampı Çalıştayı'nın tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Liderlik Kampı Çalıştayı, eğitim uzmanları tarafından katılımcılara liderlik kavramı ile ilgili yapılan sunum ve soru-cevap bölümünün ardından son buldu.