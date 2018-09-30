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Tekirdağ'da maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde maden ocağında kafası elek makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında kafası elek makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı.


Olay, Şahin Mahallesi mevkiindeki bir kömür ocağında meydana geldi. Çalıştığı sırada kafası elek makinesine sıkışan Cem Tatlısert isimli işçi, ağır yaralandı.


Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne daha sonra Tekirdağ'a sevk edilen yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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