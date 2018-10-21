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Tekirdağ'da mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, yediği mantadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yediği mantadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesi'nde A.T ve arkadaşı A.K, topladıkları mantarı pişirip yemesi üzerine zehirlendi.


Karacahalil Mahallesi'nde ise, İ.T. ve eşi Z.T. ağaçlık alandan topladıkları mantarları yemeleri üzerine baş dönmesi şikayetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne gitti.


Mantardan zehirlendiği belirlenen 4 kişi, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

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