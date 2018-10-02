Tekirdağ'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi önünde sağlıklı yaşam aracı ile stant kurularak vatandaşa broşür dağıtıldı. KETEM Birimlerinde yapılan taramaların önemi vurgulanırken aynı gün 3. Kısım Tekirdağ Devlet Hastanesi bekleme salonunda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği işbirliği içerisinde kanser hastaları yararına kermes düzenlendi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.