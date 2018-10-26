Tekirdağ'da meme kanserine farkındalık eğitimi

Tekirdağ'da 1-31 Ekim Meme Kanser Farkındalık Ayı kapsamında eğitim düzenlendi.

1-31 Ekim Meme Kanser Farkındalık Ayı olması nedeniyle Kapaklı Belediyesi Toplantı Salonunda, aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir kanser taramaların önemi ve KETEM'lerde verilen hizmetler hakkında, Tekirdağ Devlet Hastanesinden Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Hamit Başaran ise meme kanseri tedavisi hakkında sunum gerçekleştirdi. Eğitim sonunda Kapaklı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sümeyye Mercan eğitimcilere göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi, Kapaklı Belediyesi ise plaket takdim etti.