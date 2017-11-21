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21 Kasım 2017 17:05

Tekirdağ’da mera ıslah çalışmaları

Tekirdağ’ın Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla mera ıslah çalışmaları kapsamında yem bitkisi tohumu ekimi yapıldı.

Tekirdağ’da mera ıslah çalışmaları

21 Kasım 2017 17:05


Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında meraların bitki çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmak amacıyla Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, kırsal mahallelere yem bitkileri tohumları dağıtıldı. Yem bitkileri tohumları dağıtılan Hayrabolu ilçesi Buzağcı Mahallesi ile Muratlı ilçesi Yukarısevindikli mahallelerinde daha evvel belirlenenen meralara tohum atımı gerçekleştirildi.


Hayrabolu İlçesi Buzağcı Mahallesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Ziraat Odası Başkanı Bülent Can, Buzağcı Mahallesi Mera Yönetim Birliği, mahalle halkının katılımı ve Muratlı ilçesi Yukarısevindikli mahallesinde Mahalle Muhtarı, Yukarısevindikli mahallesi Mera Yönetim Birliği Başkanı ile mahalle haklının katılımı ile mera parsellerine yem bitkisi tohumu atıldı.


Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, hayvancılığın geliştirilebilmesi ve ucuz girdinin artırılması amacıyla meralarımın vasıf ve kapasitelerinin geliştirilmesinin büyük bir önem arz ettiğini belirterek, bu doğrultuda meralarda ıslah çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.




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