Tekirdağ’da Mesleki Eğitim ve İşbirliği Toplantısı düzenlendi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’ın konuşması ile başladı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Mehmet Ceylan, “Mesleki eğitim ve buna bağlı olarak da sektörde ihtiyaç duyulan kalifiye elemanların yetiştirilmesi, sektörün ve mesleki eğitimin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve en iyi şekilde karşılanması noktasında fikir alışverişinde bulunulacağı ve yapılan yeni düzenlemelerle birlikte edinilen imkânlar hakkında bilgilendirmenin yapılacağı toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da, “Eğitim konusu, tarihin her döneminde milletlerin birinci önceliği olmuştur. Bugün de devletimizin en önem verdiği konuların başında eğitim gelmektedir. İş dünyasının eğitimden beklediği en öncelikli konu ise mesleki ve teknik alanda eğitim görmüş kalifiye eleman istihdamına çözüm sağlanabilmesidir. Bugün ülkemizde teknik ve mesleki eğitim görmüş eleman yetiştirme konusu maalesef büyük sorun olarak karşımızda durmaktadır ve acilen çözüm beklemektedir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımızın bu önemli soruna çözüm araması bile başlı başına bir takdir konusudur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, mesleki eğitim hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, 11 ilçe kaymakamı, MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, sektör temsilcileri ve iş adamları katıldı.