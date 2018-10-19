Tekirdağ'da Muhtarlar Günü kutlandı

Tekirdağ'da 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi.

Törende Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Berkay Bakır, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Şube Başkanı ve Osmanlı Mahalle Muhtarı İsa Turgut ve mahalle muhtarları yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile son buldu. Mahalle muhtarları, törenin ardından Başkan Kadir Albayrak'ı ziyaret etti. Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Bina'da gerçekleşen ziyarette Başkan Albayrak, muhtarların gününü kutlayarak, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, Başkan Albayrak'a gösterdiği misafirperverlik nedeni ile teşekkür etti.