Tekirdağ’da nostalji rüzgarı esiyor

Bu yıl çocuk sineması ile de sinemaseverlerin karşısına çıkan Süleymanpaşa Belediyesi, sahil dolgu alandaki gösterimlerin yanı sıra Süleymanpaşa Çocuk Kulübü Bahçesi’nde de çocuklar için çalışıyor. Cuma akşamı gerçekleşen gösterimde çocuklar için Pepee’yi Açık Hava Sineması’nda sinemaseverlerle buluşturan Süleymanpaşa Belediyesi, cumartesi günü ise sahil dolgu alanında Mandıra Filozufu’nu yayınlayarak onlarca Süleymanpaşalının bir arada keyifli anlar geçirmesini sağladı.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek gösterimlerle Açık Hava Sinema Günleri’ne devam edecek olan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin film gösterimleri şu şekilde devam edecek:

27 Temmuz Cuma saat 20.30 Sihirli Müze, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 28 Temmuz Cumartesi saat 21.00 Ayla, Sahil Dolgu Alanı, 4 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Adile Teyze, Sahil Dolgu Alanı, 10 Ağustos Cuma saat 20.30 Şirinler, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 11 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Çiçek Abbas, Sahil Dolgu Alanı, 18 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Leblebi Tozu, Sahil Dolgu Alanı, 25 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Son Mektup, Sahil Dolgu Alanı