Tekirdağ’da numarataj çalışmaları tamamlandı

Konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Şarköy ilçesinden başlayan numarataj çalışmaları adres kayıt sisteminin düzenlenmesi ve tabelalandırma işlemlerinin birlikte yürütüldüğü belirtildi. Ancak kamu kaynaklarının etkin kullanılması açısından daha ekonomik ve doğru sonuçlar doğuracağı değerlendirildiğinden numarataj çalışmaları yalnızca adres kayıt sisteminin düzenlenmesi şeklinde hazırlandı. İşlemlerin bitiminden itibaren ise ise tabelalandırmanın başlayacağı açıklandı.

Konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ İlimizin Büyükşehir teşkilinin sağlanması sonucunda Adres Kayıt Sisteminin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiğinden ilk olarak Şarköy ilçemizde 11.09.2015 tarihinde başlanan numarataj çalışmaları 09.09.2016 tarihinde tamamlanmış olup Adres Kayıt Sisteminin düzenlenmesi ve tabelalandırma işlemleri birlikte yürütülmüştür. Ancak yapılan tespitlerde Adres Kayıt Sistemi verileri ile sahada karşılaşılan veriler arasında büyük farklar bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle düzenleme ve tabelalandırma işlemlerinin birbirinden ayrılmasının kamu kaynaklarının etkin kullanılması açısından daha ekonomik ve doğru sonuçlar oluşturacağı değerlendirildiğinden, 21.07.2016 tarihinde Ergene ve Muratlı İlçelerimiz ile 02.09.2016 tarihinde Süleymanpaşa İlçemizde başlayan numarataj çalışmaları yalnızca Adres Kayıt Sisteminin düzenlenmesi şeklinde hazırlanmış olup işlerin bitimine müteakiben tabelalandırılması hedeflenmiştir.

76 il Mekansal Adres Kayıt Sistemine entegre olacak

Numarataja ilişkin verilerin toplanması, Coğrafi Bilgi sistemine altlık teşkil edecek şekilde konum bilgisiyle oluşturulması, eksik hatalı ve mükerrer kayıtların düzeltilmesi işlemleri devam ederken Tekirdağ Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün 11.01.2017 tarih ve E.477 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN A.Ş. arasında 2016-2018 yıllarını kapsayan bir sözleşme imzalandığı, bu sözleşme ile Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) entegre olmayan 76 ilde adres sisteminin uygun hale getirileceği bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığınca yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemine Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi (MAKS) kapsamında ilin bütününde yapılan adres tespit ve güncelleme çalışmaları tamamlanmasıyla adresler kesinleşeceğinden bu aşamada tabelalama işlemleri gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle 17.07.2018 tarih ve E.21253 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, daha önceden tarafımızca numarataj çalışmaları yapılmış olan Süleymanpaşa, Ergene ve Muratlı ilçelerimize ait verilerin kesinleştirilerek nihai haline getirilmesi ve tarafımıza gönderilmesi talep edilmiştir. Bakanlıkça yapılacak tespitlerin kesinleşmesine müteakip cadde-sokak ve bina dış kapı tabelalarının üretilerek yerine montajı işleri ile ilgili çalışmalar yapılabilecektir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onay verilmeden tabelalama işlemlerinin yapılması mümkün olmayıp ödenek yetersizliği söz konusu değildir. Kaldı ki elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz aboneliği ve ikametgâh gibi adrese dayalı işlemlerde herhangi bir resmi başvuruya gerek duymadan Büyükşehir Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda vatandaşlarımızın talepleriyle eş zamanlı olarak adres bilgileri verilmekte olup vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması engellenmektedir. Bununla birlikte seçim sürecinde mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla bir personelimiz İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevlendirilerek vatandaşlarımıza yerinde hizmet sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur."