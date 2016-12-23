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23 Aralık 2016 12:01

Tekirdağ’da Ocak-Kasım döneminde ihracat arttı

Tekirdağ’da Ocak-Kasım döneminde ihracat arttı

23 Aralık 2016 12:01

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi Kasım ayı ekonomi verilerini değerlendirerek, Tekirdağ’ın 2016 yılı Kasım ayında 66,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Trakya Bölgesi illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olduğunu bildirdi.
Trakya Bölgesi Kasım ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Şahin, “Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan Kasım ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ’ın 2016 yılı Kasım ayında 66,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Trakya Bölgesi illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olduğunu görüyoruz. 2016 yılı ile 2015 yılı Ocak-Kasım dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 668,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve Tekirdağ’ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 62 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 66 milyon dolarlık azalış meydana gelmiştir. Edirne 2016 yılı Kasım ayında 3,3 milyon dolar, 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatı 2 milyon dolar azalmıştır” dedi.
“Edirne’nin en çok ihracat yaptığı ülke Kazakistan”
Bölge illerin ihracat yaptığı ülkeleri de değerlendiren Şahin, “2016 Kasım ayı itibariyle Edirne’nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Kazakistan olduğunu görüyoruz. Kazakistan’ı Bulgaristan, Nijer, Arnavutluk ve Tayland takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2016 yılı Kasım ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan’ı Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, İspanya ve Yemen izlemiştir. Tekirdağ’ın 2016 Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir. Bölgemizde Kasım ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini incelediğimizde Tekirdağ’da 56, Kırklareli ’de 12, Edirne’de ise 13 şirket kurulduğunu, Tekirdağ ve Kırklareli’nde 6, Edirne’de ise 1 şirketin kapandığını görüyoruz” şeklinde bilgi verdi.
TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 7,79 olduğunu hatırlatan Şahin, Trakya Bölgesinde ise yüzde 7,49 olarak gerçekleştiğini, yurt içi üretici fiyat endeksinin, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdiğini kaydetti.



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