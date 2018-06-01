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01 Haziran 2018 13:29

Tekirdağ’da okul duvarları sanat eseri oluyor

Tekirdağ’da sanat atölyeleri eğitimcileri, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte okul duvarlarını resimlerle süsledi.

Tekirdağ’da okul duvarları sanat eseri oluyor

01 Haziran 2018 13:29


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Daire Başkanlığının desteği ile Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimciler ve öğrencileri lisenin duvarlarını resimlerle süsledi.


Proje Sorumlusu Uğur Pekcan, Meslek Lisesi Koordine sorumlusu Özlem Eyşi, Neslihan Berkman ve Tekirdağ Belediyesi Sanat Atölyeleri eğitmenleri Emel Şerifoğlu, Kadir Ruç, Cansel Bahadır ve okul öğrencileri ile birlikte "Okulda Sanat Var" projesi kapsamında Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde resim çalışmaları yaptı.



“Çalışmalarımıza okullarda, köprülerde ve sokaklarda da devam edeceğiz"


Proje Sorumlusu Uğur Pekcan, sanatın hem estetik hem de eğitici yanından faydalanmak için bu çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, “Okul bahçesini ve çevre duvarlarını öğrenciler açısından daha renkli ve dikkat çekici bir hale getirmek için bu çalışmayı yaptık. Sanata dair öğrencilerdeki farkındalığı artırmak ve çevre düzenlemesine katkı sağlamak için öğrencilerle birlikte böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Bu çalışmalarımıza başka okullarda, köprülerde ve sokaklarda da devam edeceğiz. Bu çalışmalara desteklerinden dolayı başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.




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