Tekirdağ'da "Okul Güvenliği" toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da, öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim geçirmelerini sağlamak amacıyla "Okul Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ilçe emniyet, jandarma, milli eğitim ve okul müdürleri ile belediye yetkilileri katıldı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Tekirdağ genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim geçirmelerini sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda il dahilinde yoğun şekilde sürdürülen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede okul çevrelerinde alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak ruh ve beden sağlıklarının korunması için yapılması gerekenler ele alındı.

“Amacımız ilimizdeki eğitim düzeyini en üst düzeye çıkarmak, sıkıntı ve sorunları çözmektir”

Programda konuşan Vali Mehmet Ceylan eğitimin daha üst düzeye gelmesi gerektiğini belirterek, “2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılında okul güvenliği ve öğrencilerimizin okullarda almış olduğu hizmetlerin gözden geçirilmesi ayrıca okul servislerinin durumları ve diğer konularla ilgili kaymakamlarımız, kurumlarımızın temsilcileri ve okul müdürlerimizin katılımları ile bu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İlimizde 180 bine yakın öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak. Milli eğitim, emniyet ve jandarmanın ortak çalışmalarıyla uyuşturucu asayiş ve diğer olaylarla ilgili okullarda risk analizi yapılarak, okullarımızın birinci ikinci üçüncü ve dördüncü derece risk değerlendirmesi ayrımları yapılmıştır. Risk derecesi bir ve iki olan okullarımızda Bakanlığımızın İş-Kur aracılığı ile gönderdiği Özel Güvenlik görevlileri bu okullarımızda görevlendirilecektir. Bunun yanında emniyet, birinci ve ikinci derece risk bölgesindeki okullarda birer polis memuru görevlendirecektir. Diğer risk derecesine bağlı olan okullarda ise geçen yıllarda olduğu gibi okullarımızın risk derecelerine göre okul müdürlerimizle haftalık, on beş günlük, aylık olarak bir araya gelecek güvenlik görevlileri bulundurulacaktır. Amacımız ilimizdeki eğitim düzeyini en üst düzeye çıkarmak, sıkıntı ve sorunları çözmektir. Okul müdürlerimiz gerek okul çevresinde gerek okul içinde gerekse servisler konusunda gereken hassasiyeti göstermelidirler. Ayrıca okulun temizliği ve kantinlerin denetimi sık sık yapılmalıdır. Öğrencilerimizin okul giriş çıkışları kontrol edilmeli herhangi bir aksaklıkta derhal veliler bilgilendirilmelidir” dedi.

Vali Ceylan'ın konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Şahin Karakaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan söz alarak okullarda alınan tedbirler ve asayiş olayları hakkında birer sunum yaptı.

Daha sonra Yeşilay Koordinatör Formatörü Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzman Psikolojik Danışmanı Bingül Uzel tarafından “Teknoloji Bağımlılığı” konulu sunum yapıldı.