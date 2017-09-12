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12 Eylül 2017 12:27

Tekirdağ’da okul müdürleri toplandı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Tekirdağ’da görev yapan tüm resmi ve özel okul müdürlerinin katıldığı ’7.

Tekirdağ’da okul müdürleri toplandı

12 Eylül 2017 12:27

Eğitim Yöneticileri Buluşması’, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Vali Ceylan, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza Milli Eğitim hizmetini sunduğumuz, geleceklerini hazırlamasında yön ve katkı verdiğimiz okullarımız çok önemli. Bu nedenle üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getirmeliyiz. Bizlere emanet edilen çocuklarımızın eğitim-öğretim almasında, okulda geçirdikleri süre içerisinde can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında tüm gereklilikleri yapmalıyız" dedi.


Vali Ceylan, konuşmasının ardından ’Beyaz Bayrak’ ve ’Beslenme Dostu Okul Sertifikası’ almaya hak kazanan okul ve kurum temsilcilerine belgelerini takdim etti.


7. Eğitim Yöneticileri Buluşmasına Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, ilçe milli eğitim müdürleri ile Tekirdağ’daki tüm resmi ve özel okul müdürleri katıldı.




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