Tekirdağ'da okul servislerine sıkı denetim

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Trafik ekipleri, ilçe merkezinin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Trafik ekipleri, ilçe merkezinin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.
Trafik polisleri, ilçe merkezinin farklı noktalarında okul servislerini durdurup denetliyor. Bir okul bahçesinde uygulama yapan trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma belgelerini kontrol edip uyarılarda bulundu.
Denetimlerde eksik ve kusurlu bulunan servis şoförlerine ceza yaptırımı uygulanarak, kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, emniyet kemerini takmaları gerektiğini hatırlattı.
Servis şoförleri, yapılan uygulamalardan memnun kaldıklarını söyledi.