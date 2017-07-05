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05 Temmuz 2017 15:46

Tekirdağ’da orman yangını

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, makilik ve zeytinlikten oluşan yaklaşık 80 dönüm arazi kül oldu.

Tekirdağ’da orman yangını

05 Temmuz 2017 15:46

Yangına çok sayıda itfaiye ve helikopterle müdahale edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şarköy’e bağlı Aşağı Kalamış Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Aşağı Kalamış Mahallesi’ndeki bir eve sıçradı. Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı ve helikopterle havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.


Yangında 80 dönüme yakın makilik ve zeytinlik alanla birlikte evin çatısının zarar gördüğü belirtildi. Aşağı Kalamış Muhtarı Zeki Akkoç, yangına zamanında müdahale edilmesinden dolayı ekiplere teşekkür etti.




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