Tekirdağ’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay Tekirdağ-İstanbul karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Ali Şahan idaresindeki Tekirdağ’dan İstanbul istikametine gitmekte olan 05 RE 866 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki buğday tarlasına savruldu, buğday tarlasında bir süre yol alan otomobil daha sonra yaklaşık 30 metrelik uçurumdan denize yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve yanındaki Ali Gezer olay yerine sevk edilen deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Ali Şahan’ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu, Namık Kemal Ararştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Ali Gezer’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.