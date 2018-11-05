İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da otomobilin lastikleri bıçaklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait otomobilinin, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından lastikleri bıçaklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait otomobilinin, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından lastikleri bıçaklandı.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişiler, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi'nde park halinde bulunan İbrahim Özcan'a ait otomobilin ön ve arka lastiği bıçaklayarak, kullanılamaz hale getirdi.


Sabah namazına kalktığında aracının lastiklerini kesilmiş halde gören İbrahim Özcan şok oldu. Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Malkaraspor'un sevilen abisi İbrahim Özcan, “Benim bugüne kadar kime ne zararım olmuş. Kimseyle bir alıp veremediğim de yok. Fakat böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü. Malkara emniyetinden saldırganların yakalanmasını rica ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.