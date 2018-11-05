Tekirdağ'da otomobilin lastikleri bıçaklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait otomobilinin, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından lastikleri bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişiler, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi'nde park halinde bulunan İbrahim Özcan'a ait otomobilin ön ve arka lastiği bıçaklayarak, kullanılamaz hale getirdi.

Sabah namazına kalktığında aracının lastiklerini kesilmiş halde gören İbrahim Özcan şok oldu. Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Malkaraspor'un sevilen abisi İbrahim Özcan, “Benim bugüne kadar kime ne zararım olmuş. Kimseyle bir alıp veremediğim de yok. Fakat böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü. Malkara emniyetinden saldırganların yakalanmasını rica ediyorum” diye konuştu.