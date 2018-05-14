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14 Mayıs 2018 11:40

Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

14 Mayıs 2018 11:40


Kaza, Çorlu-Marmaraereğlisi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaraereğlisi yönünden Çorlu istikametine gitmekte olan Alper Ekmekçi idaresindeki 59 B 4447 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdinç Öztürk idaresindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Alper Ekmekçi ile Erdinç Öztürk yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşah Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdinç Öztürk de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Çorlu-Marmaraereğlisi yolu nöbetçi cumhuriyet savcısı, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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