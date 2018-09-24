Tekirdağ'da paraşüt yere çakıldı: 1 yaralı

Tekirdağ'da ters rüzgara yakalanan paraşüt ağaçlık alana düştü. Ağaçlık alanda paraşütüyle mahsur kalıp yaralanan şahıs, 1 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Olay Tekirdağ'ın Şarköy İlçesine bağlı Uçmakdere Ayvasıl Tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Onur Y., yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren sonra ters rüzgara yakalanınca, kısa bir süre savrulduktan sonra ağaçlık bölgeye düştü. Onur Y. ile aynı bölgede atlayış gerçekleştiren diğer arkadaşları Onur'un düştüğünü fark ettikten sonra durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Onur Y.'nin çeşitli yerlerden hafif yaralandığı ve bir bacağında kırıklar olduğu tespit edildi.

Yaralanan sporcu daha sonra ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.