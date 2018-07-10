Tekirdağ’da piknik alanında 100 çam kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Karaidemir Barajı kıyısında bulunan DSİ’nin Evrenbey piknik alanında gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve çam ağaçlarının bulunduğu yerde başlayan yangın geniş alana yayıldı.

Olay yerine sevk edilen Kozyörük ve Malkara itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini önledi. Yangında, otluk alan ve yüze yakın çam ağacı kül oldu.

Yangınla ilgili konuşan Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, "5 dönümlük alanda 100 kadar çam ağacı zarar gördü. Buraya gelip giden piknikçiler mi yaptı artık, nedenini bilmiyoruz" dedi.