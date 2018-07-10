Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 12:42

Tekirdağ’da piknik alanında 100 çam kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Karaidemir Barajı piknik alanında çıkan yangında, yaklaşık 100 çam ağacı kül oldu.

Tekirdağ’da piknik alanında 100 çam kül oldu

10 Temmuz 2018 12:42


Edinilen bilgiye göre, Karaidemir Barajı kıyısında bulunan DSİ’nin Evrenbey piknik alanında gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve çam ağaçlarının bulunduğu yerde başlayan yangın geniş alana yayıldı.


Olay yerine sevk edilen Kozyörük ve Malkara itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini önledi. Yangında, otluk alan ve yüze yakın çam ağacı kül oldu.


Yangınla ilgili konuşan Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, "5 dönümlük alanda 100 kadar çam ağacı zarar gördü. Buraya gelip giden piknikçiler mi yaptı artık, nedenini bilmiyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç