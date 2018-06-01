Tekirdağ’da polisten silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mermi satışı ile silah onarımı yapıldığı ihbarı üzerine Ayaspaşa Mahallesi, Ardıç Sokak üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 17 adet çeşitli marka ve modelde kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 353 adet mermi, 45 adet boş şarjör, 20 adet namlu yapmaya yarayan çeşitli boylarda boru ve silah ticaretinden elde edildiği iddia edilen 3 bin 900 lira ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli Deniz A’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.