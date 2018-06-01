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01 Haziran 2018 21:33

Tekirdağ’da polisten silah operasyonu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda kurusıkıdan bozma tabanca ve mermi ele geçirildi.

Tekirdağ’da polisten silah operasyonu

01 Haziran 2018 21:33


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mermi satışı ile silah onarımı yapıldığı ihbarı üzerine Ayaspaşa Mahallesi, Ardıç Sokak üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 17 adet çeşitli marka ve modelde kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 353 adet mermi, 45 adet boş şarjör, 20 adet namlu yapmaya yarayan çeşitli boylarda boru ve silah ticaretinden elde edildiği iddia edilen 3 bin 900 lira ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli Deniz A’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.




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