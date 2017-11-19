Tekirdağ’da sağanak yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle Süleymanpaşa Hükümet Caddesi’nde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri ise kazaların meydana gelmemesi için denetimlerini artırdı.