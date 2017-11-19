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19 Kasım 2017 15:06

Tekirdağ’da sağanak yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ’da sağanak yağmur

19 Kasım 2017 15:06


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle Süleymanpaşa Hükümet Caddesi’nde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri ise kazaların meydana gelmemesi için denetimlerini artırdı.




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